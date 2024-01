Stampa Gb, Milan in pressing sul Newcastle per Wilson

Pressing del Milan che entro la fine del mese vuole assicurarsi l'attaccante del Newcastle Callum Wilson. Secondo il 'Daily Mail', i dirigenti rossoneri dopo aver registrato la disponibilità del giocatore a discutere i termini del suo contratto, hanno preso contatto con il club di Premier League per intensificare i negoziati.

E' una trattativa che non si annuncia semplice dal momento che il Newcastle, che continua a considerare incedibile il giocatore, nei giorni scorsi ha già respinto l'assalto del Atletico Madrid, che però aveva chiesto Wilson solo in prestito fino al termine dell'attuale stagione. Di fronte alla proposta di acquisto a titolo definitivo, scrive il quotidiano britannico, i dirigenti inglesi potrebbero cambiare idea, e accettare la cessione in caso di congrua offerta economica.

Wilson, 31 anni, ha appena recuperato da uno stop di quattro settimane per un infortunio al polpaccio: il suo contratto con i Magpies è in scadenza nel giugno 2025.



