Rifiuta approccio, uomo le spruzza spray al peperoncino

Ha rifiutato più volte l'approccio di uno sconosciuto all'esterno di un locale e, quando lo ha allontanato nuovamente e con decisione, l'uomo ha estratto una bomboletta di spray al peperoncino e le ha spruzzato sul viso la sostanza, prima di allontanarsi ed essere comunque rintracciato e arrestato.

E' accaduto a notte fonda tra sabato e domenica scorsi a Milano, all'esterno di un locale in via Lazzaro Palazzi, traversa del trafficato corso Buenos Aires e strada di movida notturna dove gli avventori si attardano fino all'alba.

L'approccio sarebbe avvenuto infatti intorno alle 3.30 di notte quando l'aggressore, un 29enne di origine libica, irregolare e con precedenti, ha avvicinato una 20enne in compagnia di amici. Dopo il rifiuto e la lite seguente, è intervenuto in sua difesa anche un amico della giovane, un 21enne, che è stato anche lui fatto bersaglio con lo spray.

Entrambi sono stati trasportati dal 118 al pronto soccorso del Fatebenefratelli, dove hanno riportato lievi irritazioni e una prognosi di 5 giorni.

L'aggressore invece è stato individuato poco distante e arrestato dagli agenti di una Volante con l'accusa di lesioni aggravate.



