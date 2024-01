Quattro 'Daspo Willy' per giovani violenti in Brianza

Quattro giovani sono stati sottoposti a Daspo "Willy" da uno a tre anni per rissa, emessi dal Questore di Monza Salvatore Barilaro, a seguito di un'operazione congiunta di Polizia e Carabinieri nel centro di Monza, per il contrasto alla criminalità giovanile.

I quattro sono stati identificati quali responsabili di una rissa avvenuta la sera del 6 gennaio scorso tra due gruppi di giovani. Già quella notte, al termine della quale alcuni giovani rimasero feriti e contusi, erano stati identificati, insieme ad altri giovani, ragazzi e ragazze. Una di loro aveva un coltello.

Lei e altri tre giovani sono stati sottoposti all'istruttoria finalizzata all'emissione del provvedimento amministrativo di Divieto di accesso ai locali pubblici. Tre anni è il provvedimento deciso per la giovane trovata in possesso dell'arma e con precedenti per spaccio, un anno e sei mesi per un altro giovane, diciottenne residente in provincia di Varese, e per un coetaneo di Vimercate, con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. L'ultimo Daspo Willy, della durata di un anno, è stato emesso nei confronti di un diciannovenne vimercatese, fratello di un ventenne rimasto ferito nella rissa.



