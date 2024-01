Incendio in Brianza: Arpa, fumo lievemente tossico

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato questa mattina all'interno della Planet Farms di Cavenago (Monza), diecimila metri quadri di produzione di coltivazione verticale.

Arpa sta monitorando le condizioni dell'aria, avendo rilevato l'emissione di inquinanti dalla tossicità lieve, come reso noto dal Comune di Cavenago con una nota nella quale l'amministrazione ha preannunciato l'installazione di una centralina mobile di rilevamento dell'aria. Il Comune ha anche invitato la cittadinanza a continuare a tenere le finestre chiuse o, in alternativa, ha consigliato l'utilizzo di mascherine.

La Prefettura di Monza ha convocato un tavolo tecnico per affrontare eventuali evoluzioni con il sindaco di Cavenago Monica Buzzini, al termine del quale non sono stati presi provvedimenti straordinari.

Secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco, le fiamme sono state innescate da un guasto a un macchinario. Accertamenti e approfondimenti verranno effettuati una volta spento definitivamente l'incendio e ad avvenuta bonifica. Sul posto sono al lavoro anche i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA