Escursionista precipita sul Grignone nel Lecchese,gravissimo

Un escursionista di 29 anni è rimasto ferito in maniera gravissima per essere caduto in un canalone, oggi sulla Grigna settentrionale, una delle principali vette della provincia di Lecco (2.410 metri) meglio nota come Grignone.

L'uomo aveva intrapreso l'ascesa assieme a un'altra persona, rimasta illesa, quando è scivolato per almeno cento metri nel canalone.

Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino con l'elisoccorso da Bergamo. le operazioni sono state rese più complesse dalla presenza di neve in quota.

L'escursionista è stato recuperato e ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza.



