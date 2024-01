A Pavia i funerali del vescovo emerito Giovanni Giudici

"Una fede pensata, aperta alle grandi domande dell'uomo, non chiusa e arroccata in se stessa, disponibile a lasciarsi inquietare e fecondare dall'incontro con ogni persona, dal dialogo con ogni posizione ideale, una fede nutrita di preghiera, alimentata dall'ascolto amoroso della Parola di Dio, alla scuola del suo grande maestro e amico, che fu il cardinale Carlo Maria Martini, una fede cresciuta nel grembo della Chiesa, nel rapporto con persone amate, come amici e testimoni". Così Corrado Sanguineti, vescovo di Pavia, ha descritto Giovanni Giudici, suo precedessore e vescovo emerito della diocesi pavese (che ha guidato per 11 anni, dal 2004 al 2015), morto il 18 gennaio all'età di 83 anni. Sanguineti ha presieduto questa mattina i funerali di Giudici nella Cattedrale di Pavia.

Presenti alle esequie anche il cardinale Francesco Coccopalmerio, già presidente del pontificio consiglio per i testi legislativi, il cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como, e diversi altri vescovi lombardi: Maurizio Gervasoni di Vigevano, Maurizio Malvestiti di Lodi, Dante Lanfranconi di Cremona, Francesco Beschi di Bergamo, Franco Agnesi titolare di Dusa e vicario generale di Milano, Erminio De Scalzi titolare di Arbano e già ausiliare di Milano e abate di S. Ambrogio, Franco Gallivanone, vicario episcopale per la zona pastorale II di Varese. Ha concelebrato con loro Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, originario della diocesi pavese.

A conclusione del rito funebre, la bara con la salma di Giudici è stata deposta nella parte della Cattedrale che ospita le spoglie dei vescovi pavesi, vicino all'altare di San Siro.





