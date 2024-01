Inzaghi, 'difficile preparare la finale in 72 ore'

"È una finale, tante volte è decisa da episodi. Dobbiamo fare tanta attenzione, in più è una finale da preparare in due giorni e mezzo, in meno di 72 ore e non è facile. Presenta delle insidie, però la squadra deve continuare a lavorare come ha fatto in questo periodo". Così il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, alla vigilia della finale di Supercoppa italiana contro il Napoli. "Veniamo da un'ottima semifinale, giochiamo contro i campioni d'Italia che hanno vinto anche loro 3-0, in campionato hanno avuto qualche problema e hanno cambiato allenatore, ma è una squadra con una rosa lunga e tanta qualità. Abbiamo visto che ha cambiato sistema, ma al di là di questo quello che conta di più sono le motivazioni - ha aggiunto -. Come stanno i giocatori? Un po' di stanchezza c'era, qualcuno era affaticato. L'allenamento di oggi sarà più indicativo, in questo momento non ho ancora bene l'idea sulla formazione. Devo vedere il recupero".



