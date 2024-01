Maresca 'Maignan mio fratello,che dolore quei buu beceri'

"Mi sono comportato da fratello maggiore, ho provato sincero dispiacere per Maignan che era chiaramente colpito sul piano emotivo: che disagio ho provato per quei buu beceri...". In un'intervista all'ANSA, Fabio Maresca, l'arbitro che ha interrotto Udinese-Milan per gli episodi di razzismo nel confronti del portiere rossonero, spiega il caso di cui si parla in tutto il mondo e ne caratterizza gli aspetti emotivi. "Fermo restando - aggiunge - che il regolamento è chiaro, la linea dell'Aia e del designatore Rocchi non ammettono equivoci e io mi sono limitato a seguirli, come è mio dovere".



