Maignan 'Udinese complice, era come se niente fosse'

"E' un sistema che deve assumersi la responsabilità: gli autori di questi atti perché è facile agire in gruppo, nell'anonimato di una tribuna; gli spettatori che erano sugli spalti che hanno visto tutto, sentito tutto ma hanno deciso di tacere, siete complici; l'Udinese che parlava solo di interruzione della partita, come se niente fosse, sei complice; le autorità e il procuratore, con tutto quello che sta succedendo, se non faranno nulla, saranno complici anche loro".

E' dura la presa di posizione del portiere del Milan Mike Maignan preso di mira da insulti razzisti ieri durante la gara con l'Udinese.



