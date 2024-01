Fumo da convoglio M4 a Linate, nessun intossicato

Attimi di comprensibile spavento ma nessun ferito o intossicato, domenica mattina, a Milano, per un problema tecnico verificatosi a un convoglio della M4 nella banchina della fermata all'aeroporto di Milano-Linate. Il mezzo automatico, infatti, per cause ancora da accertare, quando è arrivato vuoto in stazione ha frenato facendo fuoriuscire un'ampia nuvola di fumo acre.

Prima il personale di stazione della MM, poi anche i Vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme al 118, hanno fatto evacuare i non moltissimi passeggeri presenti e arieggiato la banchina. Non si è sviluppato alcun incendio e nessuno, ha confermato Areu, ha avuto bisogno di assistenza medica. Le squadre dei pompieri sono rientrate poco dopo. La circolazione della M4 è regolare.

I tecnici dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano e quelli della MM cercheranno di capire l'origine del fumo.



