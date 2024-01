Crescita dipendenze, nel 2023 ingressi record a Comunità Lautari

Una volta era l'eroina, ma oggi la droga più diffusa è la cocaina mentre la cannabis continua a farsi largo tra i giovani che fanno sempre più uso di sostanze sintetiche. Dati del "Rapporto Tossico-dipendenze", confermati anche dalla Cooperativa Lautari di Pozzolengo (Brescia), la seconda comunità di accoglienza per numero di assistiti in Italia, che nel corso del 2023 ha registrato il record di ingressi.

Secondo i numeri raccolti da Lautari, infatti, gli assistiti presi in carico lo scorso anno sono stati 108, un ingresso ogni tre giorni, a fronte di oltre 500 colloqui. E il dato dei colloqui - è stato spiegato - è il vero termometro del disagio esterno visto che negli ultimi 12 mesi sono più che raddoppiati i giovani che chiedono un aiuto e una mano tesa in Comunità. Nel 2022, infatti, i colloqui effettuati sono stati poco più di 250.

"I dati del report fotografano quella che è la realtà dell'uso delle sostanze nel nostro Paese - commenta Andrea Bonomelli, presidente di Lautari -. Le problematiche sono molto complesse da analizzare ma ci sono due elementi fondamentali che escono da questi dati. Da un lato il profondo cambiamento del profilo di utilizzo delle sostanze soprattutto in funzione delle fasce d'età, dall'altro la pericolosità delle sostanze ormai accertata rispetto ai danni al Sistema nervoso centrale dei consumatori".



