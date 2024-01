Ronzulli, la Basilicata è la nostra linea del Piave

"La Basilicata è la nostra linea del Piave. Non possiamo tornare indietro rispetto a un governatore che ha lavorato bene, ma indipendentemente dai candidati alle regionali per noi la cosa più importante è l'unità della coalizione". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli arrivando al congresso provinciale del partito a Milano, parlando delle discussioni in corso nel centrodestra per le regionali.

"Quindi - ha aggiunto - manteniamo l'unità della coalizione facendo una sintesi come abbiamo sempre fatto".

Secondo Ronzulli "è necessario" un election day il 9 giugno per unire amministrative, regionali ed europee. Poi "vediamo cosa deciderà il governo. Per me è necessario, non solo per questione di costi - ha concluso - ma è anche importante per portare persone a votare" perché "la disaffezione ora al voto è tangibile".



