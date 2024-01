Nasce nuovo liceo Scientifico paritario a Milano

Il liceo Scientifico tradizionale è un indirizzo di studi molto richiesto dagli studenti ed è per questo motivo che la suola paritaria Freud di Milano, a partire dall'anno scolastico 2024-2025, allargherà l'offerta formativa a questo corso di studi.

Saranno così creati 150 posti nella sede di viale Fulvio Testi. La proposta dell'istituto "è - spiega l'istituto - quella di reinterpretare il liceo Scientifico in chiave moderna, creando un mix vincente tra tradizione e innovazione, in risposta alle evoluzioni e alle trasformazioni continue della società e del mondo del lavoro". Il piano di studi è arricchito con nuove discipline: 'Inglese madrelingua' per sviluppare una migliore competenza linguistica e aprirsi a profili di respiro internazionale, 'Economia aziendale' con opzione in marketing per conoscere le leggi della domanda dell'offerta e il concetto di crescita del profitto, 'Informatica' per padroneggiare le rapide evoluzioni del campo digitale e tecnologico.

"Vogliamo un liceo Scientifico tradizionale-moderno - sottolinea il direttore Daniele Nappo - che sappia rispondere alle necessità di una società dove è opportuno avere una flessibilità mentale, formare studenti capaci di esprimersi con sicurezza le proprie idee e innovare".



