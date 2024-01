Senzatetto ha malore a Milano e muore in ospedale

Un senzatetto, soccorso ieri sera in corso in Porta Ticinese a Milano, vicino alla Darsena dei Navigli, è morto in ospedale dopo esservi stato portato dagli operatori del 118 e dagli agenti della Polizia locale. Quando era stato soccorso era già in arresto cardiaco ed è morto al Policlinico.

Ieri mattina un altro senzatetto, un romeno di 57 anni, era stato trovato morto vicino a una chiesa in via Saponaro, alla periferia della città. Anche in quell'occasione i soccorsi si sono rivelati inutili.

L'uomo trovato in Porta Ticinese non aveva con sè documenti.

Il corpo non presentava ferite e, di conseguenza, si propende per un malore forse aggravato dal freddo.

E' stata comunque disposta l'autopsia



Riproduzione riservata © Copyright ANSA