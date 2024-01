Sentenza ribaltata in appello, assolti ex sindaco e il suo vice

Processo Piazza Pulita: tutti assolti in appello. Il secondo grado ribalta la sentenza per l'ex sindaco di Legnano Gian Battista Fratus, l'ex vicesindaco Maurizio Cozzi e l'ex assessore ai lavori pubblici Chiara Lazzarini. La decisione oggi davanti ai giudici del Tribunale d'Appello di Milano.

Condannati rispettivamente in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio a 2 anni e 2 mesi, 2 anni e un anno e tre mesi oggi sono stati assolti con la formula più ampia. I tre erano stati colpiti da un ordine di custodia cautelare nel maggio 2019. Fratus era accusato di corruzione elettorale. I tre ex amministratori erano accusati anche di aver pilotato la nomina del direttore generale del Comune e quello del direttore di Amga, società municipalizzata, oltre ad aver modificato il bando per la nomina di un commercialista in Euro.Pa., altra società partecipata dal Comune di Legnano e di aver 'cucito' su misura un bando.

La sentenza di primo grado era stata pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio nell'aprile 2020.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA