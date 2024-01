San Siro: Sala, 'i club rivalutino l'ipotesi di ristrutturarlo'

"Questo é il nostro obiettivo numero uno, cercare di tutelare San Siro e la sua storicità". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del calendario di mostre per il 2024-2025 del Comune, commentando il progetto che verrà presentato in commissione il prossimo 31 gennaio per la ristrutturazione del Meazza, senza che i club debbano trovarsi un posto dove giocare durante i lavori.

"Non pretendiamo che questo sia qualcosa di condivisibile immediatamente ma lo spirito di quella commissione e del lavoro che seguirà sarà quello di convincere le squadre a rivalutare questa ipotesi - ha aggiunto -. Se c'è una soluzione che permette di continuare a giocare magari perdendo pochissimo di capienza, va esaminata con grande interesse".

Quello che sarà valutato dalla commissione "é un esempio di un progetto, é chiaro che non è quello che il Comune ha scelto ma lo considero interessante - ha precisato Sala -. Le squadre si sono sempre opposte all'idea di ristrutturare San Siro perché sostenevano, e non so se lo sostengono ancora, che c'era il rischio di andare lontano a giocare per due o tre anni. É chiaro che questo sarebbe stato un limite importante perché avrebbero perso molto in termini di biglietti e i tifosi non sarebbero stati così felici".

Beppe Marotta ha detto che ci sono troppi iter burocratici per mettere mano su San Siro e quindi hanno dovuto vedere altre strade, e anche il Milan, gli hanno fatto notare i giornalisti.

"Lo dice per giustificare quello che hanno fatto. Io continuo a pensare che è molto meglio per le squadre rimanere in città - ha spiegato Sala -. I club stanno veramente sottovalutando le problematiche che ci sono in termini di mobilità, di impatto".

"Però se noi non offriamo una alternativa... e quello é il lavoro che si farà con quella commissione - ha concluso -. Si è perso molto tempo. Se si potesse ripartire da quello io sarei molto felice".



