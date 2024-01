L'Archivio di Stato celebra a Milano i 100 anni dell'Unità

Il 12 febbraio del 1924 usciva il primo numero dell'Unità, fondata a Milano da Antonio Gramsci.

Cento anni dopo, nel capoluogo lombardo, prende il via un percorso di valorizzazione della storia dello storico quotidiano politico italiano. Le celebrazioni avranno inizio il giorno dell'anniversario, il 12 febbraio, con un pomeriggio di studi dedicato all'archivio dell'Unità, di recente pervenuto in deposito coattivo presso l'Archivio di Stato di Milano, grazie all'azione di tutela della Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia, in collaborazione con la procedura concorsuale rappresentata dal curatore Simone Manfredi. "Un archivio assicurato alla permanenza e al futuro è una buona notizia per la comunità: ha il sapore della garanzia di esigibilità dei diritti culturali", ha affermato la sovrintendente e direttrice dell'Archivio di Stato Annalisa Rossi, oggi alla conferenza stampa di presentazione del progetto 'Per il più lungo tempo possibile. Ricominciamo da 100'. I lavori di descrizione, riordino, inventariazione e restauro e digitalizzazione sono in corso di realizzazione grazie a un finanziamento di 135mila euro reso disponibile dalla Direzione Generale Archivi. Dopo l'appuntamento del prossimo 12 febbraio, ci saranno ulteriori momenti di studio per tutto il corso dell'anno, con una giornata conclusiva che sarà dedicata a un convegno e a una mostra finale.



