I carabinieri sono intervenuti quando, di notte, i ladri avevano già forzato le serrande di una tabaccheria in via Piranesi, a Milano, e avevano arraffato di tutto.

Hanno visto due persone che fuggivano e ne hanno preso una, un romeno di 45 anni. Con sé, in un sacco, aveva 30 blocchetti di Gratta e vinci e 150 stecche di sigarette.

E' stato quindi arrestato per furto aggravato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA