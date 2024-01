Cambia sede incontro Forza Nuova con Roberto Fiore a Milano

È stata cambiata la sede delle conferenza stampa, domani alle 15, del segretario di Forza Nuova, Roberto Fiore, a Milano. Inizialmente era prevista nel ristorante Barrio Alto in via Serio. Dopo l'annullamento dell'incontro politico in quella sede per, pare, il diniego del titolare in seguito alle proteste, sempre domani alla stessa ora, la conferenza stampa si terrà in un altro locale, di cui non è stato reso noto il nome e il numero civico dell'indirizzo, in via Cesare Ajraghi. La notizia è stata comunicata dalla stessa Forza Nuova.

La conferenza stampa è stata decisa per la presentazione alle elezioni europee del partito ed era subito stata contestata da Memoria Antifascista, insieme ad altre realtà associative e partiti, che avevano chiesto alla Questura di non autorizzare l'evento.

"Il tentativo di boicottare la conferenza stampa a Milano di Roberto Fiore, segretario di Forza Nuova, è miseramente fallito - si legge in una nota del movimento di estrema destra -. Non restiamo stupiti dinanzi a tale vile azione di boicottaggio nella quale i soliti cani da guardia hanno usato le loro consuete vili pressioni verso il gestore di un Hotel che ci aveva dato iniziale disponibilità per l'evento e che dopo averci negato la sala dovrà vedersela coi nostri avvocati per risarcire l'evidente danno d'immagine, tanto più quando si tratta di campagna elettorale. Del resto, dopo la sentenza politica di condanna del 20 dicembre scorso per i fatti de 9 ottobre alla Cgil, dove otto esponenti del partito sono stati ingiustamente accusati e condannati nonostante tutte le prove mostrassero l'evidente assenza di una devastazione non peraltro commessa materialmente da nessuno degli imputati, non ci si stupisce che quella stessa politica che giudica e poi finanzia le testate giornalistiche, utilizzi gli stessi metodi per bloccare l'annuncio in Lombardia della presenza alle prossime elezioni europee di Forza Nuova".



