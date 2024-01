E' stato arrestato dai carabinieri un marocchino di 47 anni accusato di aver ucciso con due coltellate alla schiena un connazionale di 33 stamani in un appartamento in cui vivevano in via Pavese a Rozzano. nel Milanese.

La vittima è morta all'ospedale Humanitas.

La causa del delitto, secondo quanto è stato ricostruito a ora, potrrebbe essere stata una discussione per un debito non onorato tra i due. Ritrovata l'arma del delitto.



