Manfredi, su sicurezza grandi città riunione al Viminale

"Sicuramente bisogna affrontare il tema con modalità operative più efficaci rispetto a un grande impegno delle forze dell'ordine che stanno facendo un lavoro straordinario, ma ci vogliono più uomini e un'organizzazione che sia più efficace soprattutto di notte". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in relazione al tema della sicurezza a margine della passeggiata per la legalità che si è svolta nel quartiere di Barra, dove nei mesi scorsi un bar ha subito una rapina, e all'indomani di un agguato che, in un'altra zona della città, ha coinvolto anche una passante ferita e non in pericolo di vita.

Manfredi ha riferito che la prossima settimana il ministro dell'Interno, Piantedosi, ha convocato una riunione al Viminale proprio sul tema della sicurezza nelle grandi città e in particolare a Roma, Milano e Napoli.

"Saranno valutate insieme - ha spiegato Manfredi - modalità operative di gestione della sicurezza che siano capaci di dare una risposta alle emergenze che ci sono in queste città. Ciò significa, ovviamente, più personale perché ci vuole un maggiore impegno in questo senso e - ha aggiunto Manfredi - abbiamo avuto assicurazioni che si sarà un investimento ulteriore da parte del Viminale sul personale delle forze dell'ordine, ma è necessario affrontare anche il tema delle modalità operative: serve un'organizzazione diversa di pattugliamento del territorio e c'è la questione dei turni notturni".



