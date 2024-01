Il tempo sospeso di Sergio Scabar in mostra a Milano

Vasi, libri, ciotole e piccoli pezzi di legno, un teatrino di oggetti per giungere all'essenza dei fenomeni: è la "poetica fotografica" di Sergio Scabar, il grande fotografo scomparso nel 2019, e per la prima volta in mostra a Milano dal 25 gennaio al 20 aprile al BAG Bocconi in via Sarfatti 25, nell'ambito del calendario di iniziative di MIA Photo Fair.

"Il tempo sospeso: Opere di Sergio Scabar", ideata da Fabio Castelli e curata da Angela Madesani, presenta gli ultimi lavori del fotografo, con immagini inedite provenienti dalla famiglia dell'artista e da collezioni private. Fotografie che sono frutto di una stampa alchemica realizzata dall'artista stesso, in bianco e nero, su carta baritata - carta di alta gamma, costituita di pura cellulosa a grammatura spessa - e quindi poste all'interno di cornici nere, senza vetro né passe-partout.

Immagini che rimandano alla sua dimensione domestica, come nelle opere di Giorgio Morandi, artista particolarmente amato dal fotografo friulano.

"Sono tutti pezzi unici - commenta Angela Madesani, curatrice della mostra - un'unicità espressa anche dalla cornice, che attribuisce di volta in volta un senso diverso alle cose. Sono opere che richiedono un tempo lungo di visione, in contrasto con il consumismo visivo sempre più diffuso dei nostri giorni".

"Sergio - commenta ancora Madesani - aveva un rapporto strettissimo con ogni suo singolo lavoro, che avvolgeva in un panno nero morbidissimo. Trattava le sue opere come dei bambini che non dovevano prendere freddo".

L'iniziativa rientra nel percorso di avvicinamento a MIA Photo Fair 2024, la fiera internazionale d'arte dedicata alla fotografia in Italia (11-14 aprile) che si svolgerà ad AllianzMiCo.



