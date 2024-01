Visite in nero e esami in ospedale, medico interdetto

Peculato e truffa sono le accuse per un ginecologo dell'ospedale di Saronno (Varese) di 59 anni che, secondo l'accusa, visitava in nero pazienti in studi privati nel Comasco e nel Milanese e faceva poi analizzare i prelievi eseguiti sulle pazienti appoggiandosi sulla struttura pubblica.

Il medico è stato interdetto in esecuzione di una misura di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Busto Arsizio (Varese), Tiziana Landoni. Eseguito dai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Varese anche un sequestro da 70mila euro.



