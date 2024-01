L'ex calciatore Adriano è tema del Carnevale a San Paolo

L'ex calciatore dell'Inter, della Roma e della nazionale brasiliana Adriano Leite Ribeiro, detto O Imperador, sarà il tema della sfilata di carnevale della scuola di samba Camisa Verde e Branco di San Paolo. Lungo il sambodromo di Anhembi sarà omaggiata la traiettoria umana e professionale di Adriano, dall'infanzia in una favela di Rio de Janeiro all'incoronazione in Italia come "Imperatore" nel 2004, quando militava nell'Inter. Intitolata "Adenla - L'Imperatore nelle terre dei Re", la trama intreccia la religione afrobrasiliana del Candomblé, il riscatto dell'Africa e le gesta calcistiche di Adriano. "La trama è densa e storica, ma c'è spazio per un tono scherzoso, rilassato, e carnevalesco tipico Scuola di samba", ha detto all'ANSA il direttore artistico carnevalesco della scuola, Renan Ribeiro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA