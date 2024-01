Imbrattarono Dito Cattelan, processo per Ultima Generazione

Sono stati mandati a processo con l'accusa di imbrattamento di beni culturali tre attivisti del movimento ambientalista Ultima Generazione che hanno lanciato vernice lavabile contro l'opera 'Love' di Maurizio Cattelan, meglio conosciuta come 'il Dito', in piazza Affari, a Milano, il 15 gennaio dello scorso anno.

Lo ha deciso il gup di Milano Giulio Fanales rinviando a giudizio i tre imputati, di età compresa tra i 23 e i 39 anni, e fissando l'inizio del processo per il 18 marzo davanti alla terza penale. Il pm Paola Biondolillo, invece, aveva chiesto per loro il proscioglimento per "particolare tenuità del fatto", ma il giudice ha deciso per il rinvio a giudizio. Parte civile nel procedimento il Comune di Milano.

All'esterno del Palazzo di Giustizia milanese gli attivisti ecologisti, che già tante azioni del genere hanno portato avanti in questi anni, hanno dato vita ad un presidio in solidarietà agli imputati. Nel frattempo, Cattelan, artista di fama internazionale, aveva scritto una lettera all'avvocato Gilberto Pagani, legale degli attivisti, spiegando che la loro condotta non ha rovinato l'opera e di non essersi sentito "offeso né danneggiato" da quel blitz di Ultima Generazione.



