Scala: Filarmonica inaugura con Chailly la stagione dei maestri

Ieri Riccardo Chailly, il 29 gennaio Daniel Barenboim: la Filarmonica della Scala ha inaugurato la sua quarantaduesima stagione che riunisce insieme alcuni dei maestri 'di casa' fra cui Myung-Whun Chung e Fabio Luisi.

Chailly, che ne è direttore principale, ha scelto per l'apertura un concerto impegnativo ed emozionante, tutto dedicato alla musica francese del Novecento.

Più che impegnativo il brano iniziale Et expecto resurrectionem mortorum, composto per fiati e percussioni nel 1965 da Olivier Messiaen nel 1965 che lo ha dedicato alle vittime delle due guerre mondiali. Suono potente e drammatico (il compositore raccomandava di eseguirlo all'aperto in alta montagna) che si chiude con una speranza di resurrezione nel finale e in cui finora Chailly non aveva mai diretto l'orchestra milanese. Brano assolutamente attuale con i conflitti in corso.

A 'guadare' i musicisti verso Ravel è Un barque sur l'océan, finora mai eseguito dalla Filarmonica, per proseguire con le due suites di Daphnis et Chloé vero "incanto sonoro" secondo il maestro e anche secondo il pubblico dove sedevano fra gli altri la senatrice a vita Liliana Segre, il presidente Mediaset Fedele Confalonieri e Marcello Dell'Utri. Oggi il programma sarà ripetuto al Lac di Lugano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA