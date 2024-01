Omar Pedrini, live speciale per la mia rinascita di 10 anni fa

Si intitola 'Che ci torno a fare a Londra' il concerto speciale che vedrà protagonista, giovedì sera (18 gennaio) ai Magazzini Generali di Milano, Omar Pedrini che celebra il decennale dell'album 'Che ci vado a fare a Londra'. Ospite d'eccezione, Michael Beasley dei Folks, una delle ex band di punta di Ignition, etichetta discografica di Noel Gallagher, con cui sono nate alcune delle canzoni dell'album.

La serata sarà l'occasione per ripercorrere quel momento della carriera dell'artista, che segnava il suo ritorno alla discografia dopo diversi anni. "E' stato l'album della mia rinascita - ha raccontato Pedrini - tanto per le questioni che riguardano il mio cuore ballerino, quanto per la mia vita artistica. In quell'occasione sono tornato alla discografia, grazie anche all'incontro con Noel che fece scattare una scintilla".



