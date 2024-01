Nel 2023 turisti record a Milano con 8,5 milioni di arrivi

Il 2023 è stato l'anno record del turismo a Milano, il miglior anno di sempre con circa 8,5 milioni di arrivi in città e oltre 11,5 milioni nell'area urbana. Fino ad oggi il primato, come spiega il Comune, era del 2019 che si era chiuso con circa 7,5 milioni di arrivi in città e più di 10,8 milioni nell'area urbana. Il 2023 é stato un anno positivo con numeri di rilievo in tutti i mesi dell'anno: sia guardando il capoluogo lombardo (+14 % sul 2019; + 25% sul 2022) sia l'area estesa (+ 6% sul 2019; + 24% sul 2022) di Città metropolitana e provincia di Monza Brianza. In particolare, a Milano città, da gennaio a dicembre 2023, sono stati registrati complessivamente 8.487.200 arrivi (dati Questura): ogni mese è stato accolto ben oltre mezzo milione di turisti, arrivando a sfiorare le 900mila presenze a luglio (871.418 visitatori). Numeri più che positivi anche per l'area urbana, che nel 2023 ha raggiunto 11.564.011 presenze, quasi un milione di turisti in media al mese. "Il 2023 ha visto un milione di visitatori in più rispetto al 2019, fino ad oggi considerato l'anno d'oro del turismo a Milano: un risultato che conferma il trend di crescita post-pandemia e ci riempie di orgoglio e fiducia per il futuro del settore nel nostro territorio", ha commentato l'assessora al Turismo Martina Riva. Un tema su cui il Comune non arretra e che, secondo l'assessora frena la corsa milanese turistica e non è quello dei taxi. "Sul tema Regione Lombardia non hai mai dato l'ok alle nostre richieste di aumento delle licenze e il Governo dà solo timidi segnali. Ora, avvalendoci della legge 136/2023, aumenteremo il parco taxi con 450 nuove licenze entro l'estate", spiega.

Infine gli eventi sportivi con l'orizzonte verso i Giochi olimpici e Paralimpici di Milano e Cortina del 2026, nel 2024 Milano ospiterà un'altra kermesse sportiva internazionale: i campionati mondiali di Kendo, previsti nel mese di luglio.





