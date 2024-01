Auto Polizia locale ha scontro con vettura, vigili feriti lievi

Paura ma lievi conseguenze a Milano per lo scontro tra una pattuglia della Polizia locale in emergenza che ha attraversato nel pomeriggio viale Cassala ed è entrata in collisione con un'auto in via Torre. A seguito dell'urto, l'auto dei vigili è salita sul marciapiede e ha terminato la corsa di fronte a un bar. Non vi sono feriti tra gli avventori o pedoni investiti, riferiscono i vigili.

I due agenti e il conducente delll'altra auto sono rimasti feriti in modo lieve.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA