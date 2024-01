A Milano la moda che dura per tempi difficili

In un momento di incertezza e crisi globale, con due guerre alle porte dell'Europa e il climate change sempre più minaccioso, servono cose che durano. Pare questa la lezione dispensata dalle passerelle milanesi delle collezioni uomo per il prossimo inverno, segnate da una sorta di 'retour a' l'ordre', vale a dire al classico, con tutti i valori che sottintende, a partire dalla sostenibilità. Addio alle trovate acchiappa like da passerella, alle provocazioni che durano un paio di post: classico, classico e ancora classico è il mantra che riecheggia da una presentazione a una sfilata.

Rivisto e corretto all'oggi, all'epoca post pandemica, a nuovi modi di vita e ataviche preoccupazioni, ma pur sempre classico, parola in cui confluiscono come affluenti esigenze diverse, a partire da quelle di una nuova generazione di consumatori sempre più consapevoli. Ecco dunque una moda non più usa e getta, ma da collezionisti: pezzi fatti per essere inseriti nell'armadio e per restare, a partire dalla giacca, pezzo portante della moda uomo per il prossimo inverno e non solo. Leggera e destrutturata, ma anche più costruita, persino in versione doppiopetto, da abbinare a pull, serafino e dolcevita, ma anche alla classica camicia e cravatta, prepotentemente tornata alla ribalta. Morbidi i pantaloni, anche con i tasconi, persino infilati negli stivali, ma anche portati con le ciabatte d'inverno, che tanto ormai le stagioni sono quelle che sono. Sopra via a cappotti ampi o ad astuccio, imbottiti o attrezzati con gilet sovrapposti, in versione loden o anche qui ancora a doppiopetto. Qua e là, bagliori di strass, punti di luce e luccichii per la sera, dove sfoggiare smoking e tight, marsine e farfallini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA