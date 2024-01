100 anni fa nasceva Achille Togliani, divo a Sanremo anni '50

Sono passati cento anni dalla nascita di Achille Togliani, personaggio che ha segnato la storia del cinema, della musica e della cultura italiana. Togliani è stato cantante e attore, già allievo del Centro Sperimentale di Cinematografia nei primi anni '40 del Novecento. Acclamato interprete delle prime edizioni del Festival di Sanremo e icona indiscussa della musica in Italia e all'estero. Artista indimenticabile con le sue esecuzioni dei brani Parlami d'amore Mariù, Signorinella, Lasciami cantare una canzone e Come pioveva, nasce a Pomponesco - in provincia di Mantova - il 16 gennaio 1924. Molto amato dalla stampa della sua epoca non solo per fascino e bellezza ma anche per la sua storia d'amore - finita su tutti i rotocalchi - con una giovane Sophia Loren, conosciuta sul set del fotoromanzo Principessa in esilio. Al cinema ha lavorato accanto a Virna Lisi, Alberto Sordi, Giovanna Ralli e Renato Rascel.

Achille Togliani negli anni '50 ha portato la sua musica oltre i confini dell'Italia, sempre gremiti i suoi concerti in terra americana e canadese, tra cui quello alla Carnegie Hall di New York del 1959. Achille Togliani ha segnato indubbiamente un'epoca con la sua voce e i brani da lui interpretati, molti dei quali firmati dal maestro Cesare Andrea Bixio, con il quale si creò un vero e proprio sodalizio artistico. La vita e la carriera di Achille Togliani, e il suo contributo alla storia del costume e della cultura italiana, sono stati ampiamente raccontati dal figlio Adelmo Togliani insieme a Daniele Di Biasio nel documentario da entrambi scritto e diretto dal titolo Parlami d'amore. L'opera restituisce al pubblico quarant'anni di musica, cinema e costume, oltre a immagini inedite e di carattere privato provenienti dall'Archivio Togliani. E' stato protagonista di sette edizioni del Festival di Sanremo, tra cui la primissima del 1951, e del Festival di Napoli che lo incoronò vincitore nell'edizione del 1954 con il brano Suonno d'ammore.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA