"Il centrodestra unito è un valore in Italia e non solo. Per noi la compattezza è fondamentale anche in Europa. Chi divide, magari dicendo no a Marine Le Pen, fa il gioco della sinistra". Così il leader della Lega Matteo Salvini durante il Consiglio federale del partito a Milano.

"Il gruppo Id oggi conta una sessantina di parlamentari - ha aggiunto Salvini - ma secondo i sondaggi possiamo arrivare almeno a cento".



