Sala, le europee diventano misurazione per la forza dei partiti

Sulla candidatura dei leader dei partiti alle europee "non consiglierei niente a nessuno perché ognuno sa qual è il bene per se stesso e il partito. Quasi sempre le europee diventano l'occasione per una misurazione della forza dei partiti e non per portare in Europa persone qualificate". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un evento.

"Io sono un europeista convinto e c'è bisogno di portare la gente giusta in Europa - ha aggiunto -. Il dibattito dovrebbe essere su chi sono i candidati e che titoli di merito hanno per poter andare in Europa. Non mi spingo però a dare consigli".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA