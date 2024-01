Sala, in Comune paura della firma per indagini sull'edilizia

"Oggettivamente io vedo la paura della firma, non è una categoria del pensiero ma è realtà: oggi i nostri dirigenti hanno paura di firmare e questo non va bene".

Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione delle prime colonnine City Plug di A2a per la ricarica elettrica in via, in merito alle indagini della Procura per i presunti abusi edilizi in città che vedono indagati anche funzionari del Comune.

"Questo corto circuito deve essere superato col dialogo e il dialogo deve essere fatto anche faccia a faccia - ha aggiunto - :ognuno deve fare il suo ruolo però a volte ho l'impressione che certe cose nascano dalla non conoscenza del ruolo e del lavoro dell'altro. Non chiediamo altro che spiegarci".



