Ristoratrice morta: chiusa la pizzeria, 'non lasciate fiori'

Sono abbassate le saracinesche della pizzeria 'Le Vignole' di Sant'Angelo Lodigiano. Non si sono più alzate da quando ieri il corpo della titolare Giovanna Pedretti è stato trovato nel Lambro. La ristoratrice era stata accusata sui social per un post che non sarebbe stato autentico di un cliente che avrebbe protestato per la presenza di gay e disabili ad un tavolo del suo locale.

Sulle saracinesche è stato affisso un cartello che invita a "non depositare oggetti e fiori davanti alle vetrine".



