Morto Giulio Boscagli, ex sindaco a Lecco e cognato di Formigoni

E' morto la notte scorsa Giulio Boscagli, 75 anni, ex sindaco di Lecco ed ex assessore di Forza Italia in Lombardia.

Boscagli, cognato dell'ex governatore Roberto Formigoni, lascia la moglie e 6 figli. I funerali si terranno mercoledì mattina a Lecco, città della quale fu primo cittadino dal 1986 al 1993.

In Lombardia era stato eletto consigliere regionale e poi capogruppo di FI e aveva ricoperto dal 2008 al 2012 l'incarico di assessore alla Famiglia e alla Solidarietà sociale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA