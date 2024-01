Kb Hong a Milano getta un ponte tra Oriente e Occidente

Sfila a Milano il collezionista di Kb Hong, il brand di alta gamma del gruppo cinese K-Boxing. Al centro della proposta del marchio, il collegamento tra Oriente e Occidente, sottolineato dal fondatore e direttore creativo Boming Hong e dal design director italiano Massimo Foroni.

A incarnare il ponte tra East e West, la figura di un collezionista immaginato come protagonista ideale della collezione, un'interpretazione dal design contemporaneo dell'abbigliamento tradizionale cinese, dalle maxi pieghe al colletto sovrapposto all'abbottonatura frontale. Ai tessuti più nobili italiani, sono poi abbinati tessuti tradizionali cinesi di fascia alta, noti come "oro tenero", il Filato Xiangyun, declinato in fit over e maxi lunghezze per un guardaroba maschile dall'allure genderless e senza tempo.



