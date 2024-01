Incendi: in fiamme casa del sindaco in comune Oltrepò Pavese

Un incendio è divampato oggi nell'abitazione di Andrea Milanesi, 43 anni, sindaco di Cecima (Pavia), comune di poco più di 200 abitanti nell'area collinare dell'Oltrepò Pavese. Quando si sono sviluppate le fiamme, in casa non c'era nessuno. A lanciare l'allarme è stata una vicina di casa. Sul posto sono immediatamente intervenuti i i vigili del fuoco con quattro squadre, provenienti dalla sede del comando provinciale di Pavia e da Voghera (Pavia).

Nessuna persona è rimasta coinvolta ma i danni sono ingenti.

L'abitazione è stata dichiarata inagibile, in attesa che vengano completate le necessarie verifiche statiche. Dai primi accertamenti sembra che a causare l'incendio sia stato un corto circuito sviluppatosi nel porticato esterno dove si trova un deposito della legna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA