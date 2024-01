A Sanremo Giorgia, Ramazzotti e Cinquetti con tre brani storici

Quest'anno Sanremo celebrerà gli anniversari di tre canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, 30, 40 e 60 anni dopo. Mercoledì 7 febbraio Giorgia canterà E poi, presentata a Sanremo trent'anni fa, nel 1994; giovedì 8 febbraio sul palco dell'Ariston sarà la volta di Eros Ramazzotti con Terra Promessa, la canzone che quaranta anni fa lo ha visto vincitore nella categoria Nuove Proposte; nella serata finale di sabato 10 febbraio Gigliola Cinquetti salirà sul palco con Non ho l'età, con la quale ha vinto il Festival sessant'anni fa, nel 1964. Lo ha annunciato Amadeus a Milano in occasione dell'ascolto dei brani in anteprima per la stampa.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA