E' stato controllato per strada ieri pomeriggio in via Giambellino, alla periferia di Milano, e gli agenti del Commissariato Lorenteggio gli hanno trovato alcuni grammi di hashish e 190 euro in contanti.

Poi, in casa dell'uomo, italiano di 35 anni, sono stati trovati altri grammi di hashish, 15 di funghetti allucinogeni e un bilancino di precisione.

E' stato quindi arrestato.



