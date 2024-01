Caterina Caselli lancia SZ Sugar, 'sfida per i giovani'

Dal 2024 Edizioni Suvini Zerboni, nata a Milano nel 1907 e acquisita nei decenni successivi da Ladislao Sugar, fondatore dell'etichetta discografica Sugar Music, diventa Sz Sugar. Il rinnovamento per la casa editrice musicale dedicata 'alla musica colta contemporanea', è stato annunciato oggi nella sede storica di Galleria del Corso.

Obiettivo 'rafforzare il rapporto con il compositore e creare un collegamento più immediato con il pubblico, anche attraverso una comunicazione più aperta e contemporanea, che parla alle nuove generazioni'.

"È una grande sfida, il mondo sta cambiando e pensiamo che ci siano molti giovani interessati alla scoperta e all'innovazione in ambito musicale" hanno spiegato la produttrice discografica Caterina Caselli, che da anni è impegnata nell'attività della Sugar, di cui era presidente il marito Piero Sugar, e il figlio Filippo Sugar, Ceo di Sugarmusic spa. "Desideriamo essere un tramite fra i compositori di oggi e le nuove generazioni, utilizzando anche i nuovi media e le connessioni con le arti visive, sempre con uno sguardo rivolto al futuro - hanno aggiunto - . Vorremmo essere una casa che accoglie l'invenzione e la sperimentazione, ispirandoci al percorso originario intrapreso da Ladislao Sugar".

Dal 1950 la casa editrice rappresenta diversi compositori come Ennio Morricone, Niccolò Castiglioni, Aldo Clementi, Franco Donatoni, Goffredo Petrassi, Luigi Dallapiccola, Bruno Maderna e Henri Pousseur, spaziando da Ivan Fedele, Alessandro Solbiati, Stefano Gervasoni e Giovanni Verrando, fino a Malika Kishino, Aureliano Cattaneo, Federico Gardella, Riccardo Panfili, Filippo Perocco, fra i tanti.



