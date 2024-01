Si collega alla banca da una centralina telefonica, arrestato

Aveva collegato un cordless a una centralina telefonica e aveva contattato una banca, probabilmente per tentare una truffa. Nel pomeriggio di ieri, a Parabiago (Milano), i carabinieri hanno arrestato in flagranza per "cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche", un 50enne italiano, pregiudicato.

I militari, durante un servizio di pattugliamento, hanno sorpreso il 50enne mentre armeggiava su una cabina centralina di un sistema di telecomunicazioni. Lo sportello era aperto e alcuni fili erano collegati a linee telefoniche attraverso una centralina portatile con una batteria esterna e con un telefono cordless.

L'uomo è stato portato in caserma e l' intervento del personale della società di telecomunicazioni ha verificato la manomissione con la quale erano stati fatti collegamenti a una linea telefonica in uso a un vicino istituto di credito.

Le apparecchiature sono state sequestrate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA