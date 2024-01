Nuovi arresti della Polizia per spaccio nell'area di Rogoredo

Gli agenti della Polizia di Stato, nel corso del servizio straordinario di contrasto allo spaccio di droga tra le stazioni ferroviarie di Rogoredo e di San Donato Milanese, ha arrestato un tunisino e due marocchini sequestrando diverse dosi di droga pronta per la vendita.

L'attività degli agenti della Squadra Mobile, del Commissariato Mecenate e della Polizia Ferroviaria, nel corso della quale sono state controllate 230 persone, delle quali 49 risultate con precedenti di polizia, è il seguito dei servizi predisposti dal questore Giuseppe Petronzi nei mesi di novembre e dicembre scorsi e che, nelle ultime tre settimane, ha portato all'arresto di undici persone.

Dopo una prima fase di documentazione attraverso "foto trappole" i poliziotti, che avevavo già bonificato un'area recentemente utilizzata dai pusher, ne hanno individuati altre due, vicino alla ferrovia e nei pressi di uno stabile abbandonato e, confondendosi tra gli spacciatori, hanno arrestato i tre.

Video Milano, arrestati tre spacciatori nell'area di Rogoredo





Nel corso del servizio per stroncare l'attività di spaccio di droga da parte degli ultimi pusher nell'area, sono stati anche indagati in due per reati in materia di immigrazione, mentre un italiano è stato sanzionato amministrativamente per l'attraversamento dei binari.



