L'ultimo canto del Paradiso sbarca a Milano con Elio Germano

Spiegare la perfetta bellezza dell'empireo, il più alto dei cieli, è impresa faticosa tanto che Dante, che gli dedica l'ultimo canto del Paradiso, ammette che "è corto il dire" nel raccontarlo a parole.

Provano a farlo Elio Germano e il compositore Teho Teardo, che stanno portando in tournée lo spettacolo 'Paradiso XXXIII', in cui i versi dell'ultimo canto della Divina Commedia, si alternano e si uniscono alle musiche composte appositamente per l'occasione da Teardo, che vanta collaborazioni internazionali fra gli altri con Blixa Bargeld e Vinicio Capossela e ha firmato colonne sonore di film come Il Divo di Paolo Sorrentino.

A sottolineare e dare forma in parte al racconto dantesco c'è una scenografia essenzialmente fatta di luci e immagini ad accompagnare in scena Germano, Teardo Laura Bisceglia al violoncello e Ambra Chiara Michelangeli alla viola, in uno spettacolo, con la regia di Lulu Helbæk e Simone Ferrari, di certo non facile che agli spettatori richiede attenzione continua. Ma al pubblico folto del teatro Carcano di Milano, dove resterà in scena fino a domani, non è dispiaciuto e anzi alla fine ha calorosamente applaudito.



