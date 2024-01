Giornata da incorniciare per l'Italia dello Short Track impegnata negli Europei a Danzica. Sono infatti arrivati due ori, con Pietro Sighel (che era il campione in carica) nella gara dei 1500 metri uomini e con Elisa Confortola nella gara femminile sulla stessa distanza, in cui l'Italia ha preso anche l'argento con Gloria Ioratti.



