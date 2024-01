Finì contro guardrail sotto effetto di droga, arrestato

Il 30 ottobre del 2016 finì con la sua Fiat Punto contro un guardrail a Bonate Sotto, abbattendo un delimitatore modulare di svincolo, la segnaletica verticale, un segnalatore luminoso lampeggiante arancione e un lampione dell'illuminazione pubblica. Ora, a distanza di oltre 7 anni l'automobilista - 33 anni, di Villongo - è stato arrestato perché condannato in via definitiva a 6 mesi per quell'incidente che non causò feriti ma solo danni materiali. Era infatti emerso che l'uomo stava guidando sotto l'effetto di cannabinoidi. A suo carico è stata emessa un'ordinanza di carcerazione per l'esecuzione della pena, divenuta definitiva, emessa dal tribunale di sorveglianza di Brescia. L'uomo potrà scontare la pena ai domiciliari.



