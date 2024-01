Ciclista 52enne ucciso da un' auto, corpo sbalzato di 50 metri

Un 52enne in bicicletta è morto la notte scorsa investito da un'auto guidata da un 21enne, ad Albano Sant'Alessandro (Bergamo), paese dove la vittima abitava.

La vettura, una Peugeot Gt, viaggiava a velocità elevata. La vittima, secondo quanto è emerso dai rilevi, è stata sbalzata a oltre 50 metri di distanza dal punto dell'impatto. Per il 52enne inutili i soccorsi del 118. Illeso il giovane alla guida dell'auto, che è stato accompagnato dagli agenti della Polstrada in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti sull'uso di alcol e droghe i cui esiti saranno disponibili nei prossimi giorni.

