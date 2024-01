Calcio: Donne; Magull lascia il Bayern e passa all'Inter

La calciatrice Lina Magull lascerà il Bayern Monaco per passare all'Inter. Lo annuncia il sito della squadra bavarese precisando che la società "è venuta incontro al desiderio della 29enne e ha sciolto il suo contratto".

Magull era passata a Monaco provenendo dal Friburgo nel 2018 ed è stata per tre anni capitana dei Bayern diventando per due volte campione di Germania, ricorda il sito. La calciatrice ha giocato per il Bayern 159 partite segnando 40 reti e distinguendosi "soprattutto come tiratrice di calci di punizione".

Durante la sua permanenza a Monaco, "Magull è diventata una colonna portante della nazionale, con 75 presenze, e ha festeggiato tra l'altro il secondo posto ai Campionati europei del 2022 in Inghilterra", ricorda la nota..



