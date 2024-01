Accoltellato fuori da discoteca, grave ragazzo di 23 anni

Una aggressione al culmine di un violento litigio è avvenutala scorsa notte nel parcheggio di una discoteca di Grumello del Monte, in provincia di Bergamo dove un ragazzo di 23 anni è stato ferito all'addome con una coltellata.

Il ragazzo è ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita. L'episodio intorno alle 4, fuori da una discoteca frequentata da giovanissimi. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118. Sull'accoltellamento stanno indagando i carabinieri della stazione di Grumello: al vaglio anche le telecamere della zona. L'aggressore non è ancora stato rintracciato.



