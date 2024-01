Per l'orchestra UniMi una stagione lunga un anno

Sarà una stagione lunga un anno quella dell'orchestra UniMi che si aprirà il 16 gennaio con un concerto diretto dal direttore musicale Sebastiano Rolli. E d'altronde la 24ma stagione dell'orchestra dell'università di Milano, che dal 2021 è composta da musicisti professionisti, è anche una celebrazione del centenario della Statale.

Sono diciannove i concerti in programma, di questi otto sinfonici, uno dedicato all'organo, 4 concerti da camera, 3 a formare in estate un miniciclo barocco, l'ormai tradizionale maratona musicale il 21 giugno, in occasione della giornata della musica e due progetti speciali.

Il 26 marzo l'orchestra si esibirà per un concerto straordinario pasquale nella chiesa di San Marco diretto da Sebastiano Rolli a cui parteciperanno, oltre a orchestra e coro UniMi anche il Coro della Nave di San Vittore e il Coro Amici della Nave di San Vittore, diretti da Paolo Foschini e i solisti dell'Accademia Teatro alla Scala. Il 28 maggio invece ci sarà un appuntamento dedicato a Kurt Weil e Bertold Brecht che includerà fra l'altro la prima esecuzione italiana di Die sieben Todsünden (I sette peccati capitali) nella versione di Gruber e Muthspiel.

"E' un anno per noi speciale" ha riassunto la direttrice generale Luisella Molina. Un anno che include concerti da camera e lezioni di Rolli nel carcere di San Vittore, progetti di inclusività, conferenze, presentazioni prima dei concerti e anche l'ospitalità di due orchestre straniere la Oxford University Orchestra e l'Orchestre Sorbonne Université che si esibirà con Giulia Ramonda. E ancora "continua anche quest'anno la tradizionale collaborazione con NoMus e il Conservatorio di Musica di Milano, con l'esibizione della vincitrice del Premio del Conservatorio 2022, che interpreta una composizione commissionata dall'Orchestra UNIMI e scritta dal vincitore del Premio 2022 nella categoria Composizione", ha aggiunto il presidente Claudio Toscani. L'attenzione ai giovani si vede anche nei debutti in programma, come quello di Hankyeol Yoon vincitore lo scorso anno del Herbert von Karajan Award.

"I concerti aperti al pubblico - ha concluso la prorettrice Marina Carini - testimoniano la vicinanza dell'Università Statale al proprio territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA